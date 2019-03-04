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Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki  Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda meydana geldi. Hüseyin Çavaş yönetimindeki 65 DS 842 plakalı minibüs, seyir halinde olan Rıdvan Artan yönetimindeki 65 DD 244 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdulmacit Artan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan Artan, yolcular Hatice Ulum ve Erdem Ulum yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, minibüs şöförü Hüseyin Çavaş'ı gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralıErciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralıErciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralıErciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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