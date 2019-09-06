Erciş'te öğretmen çift okullarını boyadı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi Bozyaka İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Medine ve Oğuzhan Erkoç çifti, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencileri için ellerine fırçaları aldı, sınıfları boyadı. Oğuzhan Erkoç, amaçlarının okulu ve sınıfları öğrenciler açısından daha güzel bir hale getirmek olduğunu söyledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala okullarda hummalı çalışmalar başlarken, Erciş İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bozyaka İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Oğuzhan ve Medine Erkoç çifti okul öncesi sınıfları baştan sona boyadı. Erkoç çifti, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldıkları boyalarla öğrencilere kaliteli bir ortamda eğitim verebilmek için okulun sınıfları ile okulun dışını boyamaya başlayıp çevre düzenlemesini tamamladı. Oğuzhan Erkoç, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenciler açısından nezih ve daha güzel ortamda kaliteli bir şekilde geçirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Okulumuzun bir takım onarılması gereken yerleri vardı. O yerleri tespit edip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve velilerimizin destekleriyle gidermeye çalışıyoruz. Şu anda okulumuzun içini ve dışını boyamaya başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimize bu yeni eğitim öğretim yılında okulu daha cazip hale getirebilmek, kaliteli ortamda eğitim verebilmek için temiz toplum, temiz çevre mantığıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.