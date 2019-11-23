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Erciş'te öğretmenlere drama ve zeka oyunları eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

HARRAN Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Van Erciş ilçesinde görev yapan 60 öğretmene drama, satranç ve zeka oyunları eğitimi veriliyor.

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)- HARRAN Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Van Erciş ilçesinde görev yapan 60 öğretmene drama, satranç ve zeka oyunları eğitimi veriliyor. Kursları başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verileceğini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, "Öğretmenlerimiz, bu sertifikayla okullarımızda, gençlik merkezlerinde zeka oyunları veya satranç kulübü kurarak öğrencilere danışmanlık yapabilecekler" dedi.
Van'ın Erciş ilçesindeki çeşitli okullarda görev yapan 60 öğretmen, ara tatil dönemini, çeşitli konularda eğitim alarak değerlendirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak projesi kapsamında da öğretmenlere, Tenzile Ana İlkokulu'nda drama, satranç ve zeka oyunları eğitimi veriliyor. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, eğitimlerin 3 kişilik akademisyen ekip tarafından verildiğini ve başarıyla sürdüğünü söyledi. Şimşek, öğretmenlerin sertifika alacaklarını ve bunun büyük bir kazanım olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"’Zeka oyunları ve satranç eğitmenliği sonucunda öğretmenler alacakları sertifikayla birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitim-öğretimin bütün kademelerinde ilgili genelge kapsamında satranç ve zeka oyunları eğitimi alanlarında ders dışı çalışma egzersizi açabilecekler. Öğretmen oldukları okullarda zeka oyunları alanlarında açılacak kurslarda görev alabilecekler. Okullarımızda, gençlik merkezlerinde zeka oyunları veya satranç kulübü kurarak öğrencilere danışmanlık yapabilecekler. Ayrıca, özel sektörde mesai saatleri dışında eğitimlerde eğitici olacakları gibi, kurs da açabilecekler. Bizlere bu fırsatı sağlayan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilerine teşekkür ediyorum."
Harran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Aslan ise verdikleri eğitimden memnun olduklarını söyledi. Aslan, "Zeka oyunları özellikle öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine ciddi katkı sağlayan bir program. Umarız bu eğitimlerden sonra hocalarımız da, öğrendiklerini kendi öğrencilerine aktaracaktır. Kurs sonunda 60 öğretmenimize sertifikalarını vereceğiz" dedi.

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