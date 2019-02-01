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Erciş’te terör operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek’ suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi.

Erciş’te terör operasyonu: 13 gözaltı

Van’ın Erciş ilçesinde ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek’ suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise; 1 adet av tüfeği, 55 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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