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Erciş’te terör operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü 06.00’dan itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Erciş’te terör operasyonu: 13 gözaltı

Van’ın Erciş ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü 06.00’dan itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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