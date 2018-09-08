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Erciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş İlçesi'nin Van Gölü sahilinde bulunan Kasımbağı Mahallesi'ndeki sazlık alanda son günlerde toplu kuş ölümleri yaşanıyor.

Erciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliği

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-VAN'ın Erciş İlçesi'nin Van Gölü sahilinde bulunan Kasımbağı Mahallesi'ndeki sazlık alanda son günlerde toplu kuş ölümleri yaşanıyor. Vatandaşlar, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini, yetkililerin ve uzmanların bir an önce bunun nedenlerini ortaya koyup, çare bulması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen flamingoların da aralarında bulunduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, sahip olduğu gözellikleri ile büyük ilgi görürken, Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesindeki sazlıkta ise son günlerde ürkütücü bir manzara ortaya çıktı. İlçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kasımbağı Mahallesi'ndeki sazlıkta toplu kuş ölümleri meydana geldi.
Bölgeye giden vatandaşlar bataklık alana dönüşen sazlıkta binlerce kuş ölüsüyle karşılaşınca tedirginlik yaşarken, Erciş Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Sami Demir, yetkililerin ve uzmanların bir an önce bölgede inceleme yapmasını istedi. Demir, Kasımbağı Sazlığı'nın başta yeşilbaş, kaşıburun, elmabaş, angıt türleri olmak üzere binlerce martı, flamingo ve çulluk için üreme ve yaşam alanı olduğunu söyledi. Demir, "Nedenini bilmediğimiz bir durumdan dolayı kuşların toplu ölümlerine şahit olduk. Yetkililerden bu kuşların neden öldüğünü araştırmalarını istiyoruz. Kuşlarda bir felçlik durumu var, ayaklarını oynatamıyor, kanatlarını çırpamıyorlar, sonrasın da ise ölüyorlar. Buna 'dur' dememiz lazım"dedi.

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Erciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliğiErciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliğiErciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliğiErciş'te toplu kuş ölümleri tedirginliği

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