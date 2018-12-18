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Erciş'te trafoda patlama: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, trafodaki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Erciş'te trafoda patlama: 2 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, trafodaki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Erciş'te meydana geldi. Trafonun bakım çalışması yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler İdris Yiğit (26) ile Vedat Beyaz (36) yaralandı. Yüzlerinde yanıklar oluştuğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, trafoda meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erciş'te trafoda patlama: 2 yaralıErciş'te trafoda patlama: 2 yaralıErciş'te trafoda patlama: 2 yaralıErciş'te trafoda patlama: 2 yaralı

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