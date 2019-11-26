HABER

Erciyes Anadolu Holding, Kültepe'nin tanıtım sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Hem buranın kazı çalışmalarına destek vereceğiz hem de tanıtım çalışmalarına profesyonel bir şekilde destek olacağız"

KAYSERİ (AA) - Dünyanın en eski ve en büyük yerleşim alanlarından Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, holdingin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kültepe'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, burada gün yüzüne çıkarılan binlerce kil tablette tarihi aydınlatan birçok bilginin yer aldığını söyledi.

Kayseri'nin sahip olduğu değerleri dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini dile getiren Günaydın, "Turizm potansiyelimizi bizim en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu sektör, 50 alana direkt katkısı olan bir sektör. Soğanlı bölgemiz Kapadokya'nın giriş kapısı. Biz burada ilk defa balon turizmi gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz değerlerin tanıtımını yeteri kadar yapamıyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaklaşık 70 yıldır kazı çalışması yapılan alanın arzu edilen seviyeye gelemediğini, ancak yapılacak iş birliği ile hak ettiği yere geleceğini belirtti.

Büyükkılıç, turizm ve sporun merkezi olan Kayseri'nin, tarihi İpek Yolu üzerindeki onlarca tarihi yapıya da ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da 4 bin yıllık geçmişi olan bir tarihi mirasa katkı sağlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gülal, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtımını önemsediklerini dile getirerek, tarihsel ve kültürel mirasa destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

- "Tanıtım çalışmalarına profesyonel bir şekilde destek olacağız"

Günaydın, Büyükkılıç ve Gülal ile beraberindekiler, daha sonra Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nü ziyaret ederek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

Muhiddin Gülal, burada yaptığı açıklamada ise Erciyes Anadolu Holding olarak kazı çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Tarihsel mirasın gün yüzüne çıkması adına holding olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını belirten Gülal, "Hem buranın kazı çalışmalarına destek vereceğiz hem de tanıtım çalışmalarına profesyonel bir şekilde destek olacağız." diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise ticaretin merkezi olan Kayseri'de önemli bir çalışmaya imza atılacağını dile getirdi.

- "4 bin yıllık geçmişi var"

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Kültepe'de 4 bin yıl önce yaşam olduğunu belirtti.

Kulakoğlu, kazı çalışmalarında sadece bir odada 1200 tablet bulunduğunu, bu tabletlere mali işlerle ilgili her şeyin kaydedildiğini anlattı.

Kazı çalışmalarında 20 binin üzerinde tabletin bulunduğunu hatırlatan Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'nin bugüne kadar yüzde 1'i kazıldı. Dünyanın en büyük şehirlerinden, 4 bin yıllık geçmişi var. Nüfusu da o dönemde en az 40 bin." şeklinde konuştu.

Kültepe'de çıkan tarihi eserleri muhafaza edecekleri önemli bir müze çalışması olduğunu ve projesinin hazırlandığını anlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Kayseri'nin ticaretinde ve sanayisindeki başarıyı o dönemde yazılan tabletlerde bulabiliriz. Kayseri bir hazinenin üzerinde aslında. Biz Kayseri'yi turizm alanında çeşitlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Buradaki etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserisporlu futbolculardan Mensah, Adebayor ve Emre Demir de katıldı.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Hasanağa Deresi siyah akıyorHasanağa Deresi siyah akıyor
İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltıİntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciyes Anadolu Holding Kayseri Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü Sponsorluk

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

Türkiye bu seri cinayetleri konuşmuştu! İlginç detay

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.