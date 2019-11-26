Erciyes Anadolu Holding, Kültepe'nin tanıtım sponsoru oldu

KAYSERİ (AA) - Dünyanın en eski ve en büyük yerleşim alanlarından Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, holdingin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kültepe'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, burada gün yüzüne çıkarılan binlerce kil tablette tarihi aydınlatan birçok bilginin yer aldığını söyledi.

Kayseri'nin sahip olduğu değerleri dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini dile getiren Günaydın, "Turizm potansiyelimizi bizim en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu sektör, 50 alana direkt katkısı olan bir sektör. Soğanlı bölgemiz Kapadokya'nın giriş kapısı. Biz burada ilk defa balon turizmi gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz değerlerin tanıtımını yeteri kadar yapamıyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaklaşık 70 yıldır kazı çalışması yapılan alanın arzu edilen seviyeye gelemediğini, ancak yapılacak iş birliği ile hak ettiği yere geleceğini belirtti.