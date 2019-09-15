HABER

Erciyes beyaz gelinliğini giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.Sonbahar mevsiminin gelmesi sonrasında Kayseri’de hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, yağışlı hava şehirde dün geceden beri etkili oldu.

Erciyes beyaz gelinliğini giydi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.
Sonbahar mevsiminin gelmesi sonrasında Kayseri’de hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, yağışlı hava şehirde dün geceden beri etkili oldu. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda yağış ve soğuk hava ile birlikte kar yağışı da başladı.
Erciyes Dağı’nda 3917 metre ile 3400 metre arasında mevsimin ilk karı yağdı ve Erciyes Dağı beyaza büründü.

Erciyes beyaz gelinliğini giydi

Erciyes beyaz gelinliğini giydi

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit olduKazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
Minikler, uçuş simülatöründe pilotluk deneyimi yaşadıMinikler, uçuş simülatöründe pilotluk deneyimi yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

Iğdır'da bir asker şehit oldu

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler

Kırklareli'nde Pavli Panayırı'na yoğun ilgi!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.