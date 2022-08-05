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Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı

05.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, A.E.B,.dağın Şeytan Vadisi bölgesinde tırmanış yaptığı sırada düşerek sağ dizinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden JAK timi, dağcıyı alarak güvenli bölgeye getirdi.

A.E.B. yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.

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