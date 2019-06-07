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Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı’nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti.

Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı’nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti. 6 yaşındaki Beyhan Örikli de ailesi ile birlikte yaylada kurulan çadırda kalırken, yayla hayatı drone ile görüntülendi.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde yaşayan Örikli ailesi, Erciyes Dağı’nda kayak sezonunun bitmesi ve karların erimesi ile birlikte yaylaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını yaylada otlatan Şükrü Örikli, çocukluğundan itibaren Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylada koyun otlattığını söyledi. Erzaklarını çadırlarda koruduklarını ve geceleri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle soba yaktıklarını anlatan Şükrü Örikli, "Bu yıl Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar, en yakın yer olan Develi’de besicilik yapanlara verilmemiş. Başka besicilere verilmiş. Biz şu anda bu yaylalarda mağdur durumuna düştük. Mağduriyetimizin yetkililerce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Yaklaşık 13 gün önce ailesi ile birlikte yaylaya çıkan ve burada kurulan çadırlarda kalan ve gününün büyük bir bölümünü kuzularla oynayarak geçiren 6 yaşındaki Beyhan Örikli, ailesi ile birlikte başka yaylaya geçeceklerini söyleyerek, "Dedem, babaannem ve halam burada koyunlarla kalacak. Ben de annem ile birlikte gideceğim" dedi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaklaşık 20 besici, on binlerce koyun ile birlikte yaylaya çıktı.

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı
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