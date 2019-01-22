Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

Tatil öncesi rezervasyonlarda tüm otellerin dolduğu bölgeye çevre şehirlerden gelen ziyaretçiler de eklenince doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yurt dışından gelen turistlerin de tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde işletmeciler yalnızca hafta sonu 110 bin kişi ağırladı.

2 günde 110 bin kişi ağırladılar

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle Erciyes Kayak Merkezi tarihi günlerini yaşıyor. Sömestr tatilinde tüm oteller dolarken, geçtiğimiz hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi 110 bin kişiyi misafir ederek rekor kırdı. Sömestr tatilinin başlamasının ardından Türkiye'nin en ünlü kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de yoğunluk yaşanıyor. Tatil öncesi rezervasyonlarla tüm oteller dolarken, çevre şehirlerden ve yurt dışından misafirlerin de gelmesiyle birlikte Erciyes'te tarihi günler yaşanıyor.

Kayak, kültür, tarih turizmiyle iç içe dolu bir sömestr yaşamak isteyen vatandaşların Erciyes'i tercih ettiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Her geçen sene Erciyes, kış turizm merkezi üzerine çok koyarak geçiyor. Bu sene de tarihin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Aralık ayı başından itibaren çok yoğun kayakçı talebi var Erciyes’e. En basit örneğiyle Aralık ayı itibariyle geçen seneki kayakçı sayısını bu sene Aralık ayında ikiye katlamış durumdayız. Sömestr döneminde de o hız devam etti. Allah’a çok şükür sömestr döneminde otellerimizde aylar öncesinden rezervasyonlar almaya başladı.

Şu anda da hem dağ hem şehir otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hem şehir dışı hem de yurt dışından çok yoğun Erciyes ilgisi var. misafirlerimiz Erciyes’e gelmişken Kayseri’nin meşhur mutfağını, bunun yanında Kapadokya gibi dünya hazinesini değerlendiriyorlar. Kayakla, kültürle, tarih turizmiyle iç içe dolu bir sömestr yaşıyorlar. Erciyes, bu gibi önemli avantajlar sağlıyor. Onun için çok şükür oldukça yoğun geçiyor" diye konuştu.

PİSTLERDE BİNLERCE İNSAN KAYAK YAPIYOR Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 110 bin kişiyi Erciyes Kayak Merkezi'nde ağırladıklarını kaydeden Cıngı, "Geçtiğimiz cumartesi ve Pazar sömestrin ilk iki günü olduğu için Erciyes yine tarihi bir rekora imza attı. Aşırı bir kayakçı ve günübirlikçi talebi oluştu. Hamt olsun bütün otoparklarımız doldu, bütün pistlerimizde binlerce insan kayak yaptı. Herkes de mutlu olarak ayrıldı. Bugün hafta içi olmasına rağmen sömestr hareketi devam ediyor" dedi.

'ERCİYES'İN PEK ÇOK AVANTAJLARI VAR' Erciyes'in sunduğu avantajların cazip bir çekim noktası oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Cıngı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: