Erciyes, hafta sonu 90 bin ziyaretçi ağırladı

Alpler standartlarındaki pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile Türkiye’nin en gelişmiş Avrupa’nın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e ilgi her yıl daha fazla artıyor.



