Kış turizmi denince akla ilk gelen noktalar arasında yer alan Erciyes, hafta sonu 90 bin ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 kentten gelen turistler doyasıya karın keyfini çıkardı. Hafta sonu Erciyes'i ziyaret edenler arasında en çok İstanbul, Ankara, Antalya, Adana’dan gelenler oldu.
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Alpler standartlarındaki pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile Türkiye’nin en gelişmiş Avrupa’nın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e ilgi her yıl daha fazla artıyor.
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