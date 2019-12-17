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Erciyes, hafta sonunda 50 bin kişiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı’nı, sezonun açılmasının ardından ilk hafta sonunda 50 bin kişi ziyaret etti.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, kayak sezonunun açılmasıyla beraber hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Erciyes Dağı’nı, sezonun açılmasının ardından ilk hafta sonunda 50 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, kayak sezonunun açılmasıyla beraber hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes’i, hafta sonunda 50 bin kişi ziyaret etti.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Sezon açıldıktan sonraki ilk hafta sonumuz gayet hareketli ve bereketli geçti. Sezonun ilk hafta sonu olmasına rağmen gayet yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Kayakçılar adeta aylardır bugünü beklermişçesine Erciyes’e hücum ettiler. Sanki ocak, şubat aylarından bir Pazar gibi yoğun, keyifli, Erciyes’te kayak yapmak için şehir içinden ve şehir dışından gelen misafirlerimizin eğlendikleri, sucuk ekmek yedikleri, mangal yaptıkları bir cumartesi pazar yaşadık. Kayakçılarımız zaten bütün kapılarımızda açık olan pistlerimizde keyifle kayak yaptılar. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Erciyes hafta sonu toplamda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu ilk hafta sonu olmasına rağmen bu kadar yoğun bir ilginin oluşması bize sezonun yoğunlaştığı ocak, şubat ve mart aylarında çok fazla ziyaretçinin geleceği ve insanların Erciyes’i tıka basa dolduracağı bir sezon yaşayacağımızın da işaretini vermiş oldu. Henüz charter seferlerimizle yabancı turistleri misafir etmiyoruz. Bu gelen misafirlerimiz hem Kayseri içinden hem de civar illerden hafta sonunu geçirmek için Erciyes’e gelenlerdi. Buna yabancı misafirler eklendiği zaman Erciyes çok yoğun ve yine bütün rekorlarını kırabileceği bir yıla hazırlanıyor demektir. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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