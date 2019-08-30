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Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Erciyes Motosiklet Festivali Tekir Yaylası’ndaki 2.200 metredeki kamp alanında başladı.

Erciyes Motosiklet Festivali Tekir Yaylası’ndaki 2.200 metredeki kamp alanında başladı. 3 gün sürecek olan organizasyonda bir birinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en eski Anadolu rock gurubu Kurtalan Ekspres de burada sahne alacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Erciyes Moto Fest yine Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce demir atlıyı zirvede bir araya getirdi.
Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen motosiklet festivalinin ilk günü dev kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinlik konserler, ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti.
Festivalin ikinci gününde motosiklet tutkunları Erciyes’in eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığında yaşayan yılkı atları ile birlikte sürüş deneyimi yaşayacak. Daha sonra Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelen katılımcılara Erciyes anlatılarak teleferik turu yapılacak. Ardından Tekir otoparkında motosiklet akrobasi gösterisi sergilenecek. Ayrıca katılımcılar çeşitli oyunlara katılarak sucuk ekmek yeme yarışması yapılacak. Motosiklet sevdalıları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da akşam fener alayı sürüşü düzenleyecek.
31 Ağustos Cumartesi günü Türkiye’nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alan Kurtalan Ekspres sahne alacak. Festivalin üçüncü günü yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji yapılacak. Şehir meydanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç’ın startı ile başlayacak olan tur şehir merkezinden Talas´a uzanıp tekrar Erciyes´te son bulacak. Ayrıca etkinlik boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak. Motokroslar ile kayak pistlerine tırmanış gerçekleştirilecek. En güzel motoses yarışması ve motosiklet ile yavaş gitme yarışları yapılacak.
Festival açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldi. Dağımızda bulunan muhteşem alt yapıyı yazın özellikle sosyal ve sportif aktivitelerle canlı tutmaya, kullanmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz Erciyes Moto Fest’te gayelerimizden bir tanesi. Erciyes A.Ş olarak ülkemizin dört bir yanından moto severlerlerin burada toplanmasına çok büyük mutlu oluyoruz. Kayseriye farklı bir hava kattı. Geleneksel hale getirdiğimiz bu faaliyetimizi Kayseri´deki gönüllü motosiklet kulüplerimiz ile birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Üç gün boyunca misafirlerimiz burada coşkuyla keyifli vakit geçirecek. Şehrimizdeki motosiklet meraklılarını çok farklı ve çılgın motorları yakından görmeleri ve festival akşamlarını yaşamaları için Erciyes’e bekliyoruz” dedi.
3 gün sürecek olan festival her akşam farklı grupların konserleri, yarışmalar, akrobasi şovları, birçok eğlenceye sahne olacak.

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı

Erciyes Moto Fest coşkuyla başladı
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