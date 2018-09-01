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"Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Festival kapsamında motosiklet tutkunları konvoy oluşturarak şehir turu attı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen "Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali" kapsamında motosiklet tutkunları konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Kayseri ve çevre illerdeki motosiklet tutkunları, Erciyes Dağı'ndaki festivalde buluştu.

Festivalin son gününde Tekir Yaylası'ndan yola çıkan çok sayıda motosikletçi, kentteki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, burada gösteri sundu.

Motosiklet tutkunları daha sonra konvoy eşliğinde Erciyes Dağı'na çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet

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