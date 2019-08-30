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Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

Erciyes Dağında gerçekleştirilen festival kapsamında motosiklet tutkunları motorlarıyla Hörmetçi Sazlığı bölgesindeki yılkı atlarıyla gezintiye çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağında gerçekleştirilen "Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali" kapsamında motosiklet tutkunları, Hörmetçi Sazlığı bölgesindeki yılkı atlarıyla tur gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Erciyes Moto Fest, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce motosiklet tutkununu zirvede bir araya getirdi.

Festival kapsamında Erciyes Tekir Yaylasındaki çadır kampı alanından harekete geçen katılımcılar, motosikletleriyle Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden Hacılar İlçesine bağlı Hörmetçi Sazlığı bölgesine geçti.

Burada 300'e yakın yılkı atının geçişlerini izleyen motosiklet tutkunları, motorlarıyla atlara eşlik edip gezintiye çıkarak unutulmayacak bir deneyim yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla akşam fener alayıyla devam edecek festival, yarın çeşitli yarışmalar ve Barış Manço'nun 1972'de kurucuları arasında yer aldığı Anadolu rock müzik grubu Kurtalan Ekspres'in konseriyle sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Hörmetçi Kayseri Motosiklet Yılkı Atları

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