Erciyes Motosiklet Festivali, kamp ateşinin yanmasıyla başladı

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Motosiklet Festivali, 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası'nda kamp ateşinin yanmasıyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının katıldığı festival 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinlere sahne olacak. Ünlü motosiklet şovmeni Birkan Polat da festivalde gösteri sergileyecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest, kamp ateşinin yanmasıyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden festivale katılan motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da Erciyes'in 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda kutladı. Etkinlik konserler, şovlar ve ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti. Pazar gününe kadar sürecek festivalde, Erciyes Tekir Yaylası'nda kurulan kamp alan nefes kesen akrobasi gösterileri, motokros yarışları, konserler, DJ performansları ve ateş başı eğlencelere sahne olacak. Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat da Erciyes'te gösteri yapacak. Cumartesi günü de yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji gerçekleştirilecek. Erciyes'te başlayacak tur, şehir merkezinden Talas'a uzanıp tekrar Erciyes'te son bulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara hediyeler dağıtılacak. Motosiklet tutkunları etkinlik boyunca Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetme imkânı bulacak. Festival açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes'i bir yaz ve kış turizm merkezi haline getirmek için ortaya koymuş olduğu bir master plan neticesinde Erciyes Dağı, hem yazın hem de kış aylarında birçok spor dalında hizmet üretiyor. Erciyes yazın da çok çok farklı sportif aktiviteye, maratonlara, bisiklet kupalarına, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Erciyes Motosiklet Festivali de güzel bir organizasyon olarak başladı. 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklerle dolu bir etkinlik olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet gönüllülerinin Erciyes Dağı'nı görmeleri, tanımaları ve buradaki imkânları yakından görmeleri açısından önem taşıyor. Erciyes'te 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası'nda kurulan festival kamp ortamında tabiat ile iç içe bir atmosfer yaşamaları bizler açısından ayrıca önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız, herkesin mutlu ve tebessümle ayrıldığı bir festival geçireceğiz. İyi bir organizasyon yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Özellikle Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulübü temsilcileri çok yoğun çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağımızdan şüphemiz yok. Erciyes A.Ş. olarak bu festivali de hem ulusal çapta hem de uluslararası camiada önemli bir spor ve eğlence aktivitesi haline getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz" dedi. Festival etkinlikleri kapsamında yarın Koç Dağı'na sabah yürüyüş yapılacak. Daha sonra 12.00-16.00 saatleri arasında şehir turu gerçekleştirilecek. Gece, Birkan Polat, Tekir otoparkında motosikletiyle akrobasi gösterisi yapacak. Saat 20.00'de ise önce plaket töreni, ardından da konser verilecek. Pazar günü de festival ve kamp alanı öğle saatlerinde terk edilecek.

