Erciyes'te İdlib şehitlerine dev bayraklı anma

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan 34 asker için 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, Kayseri Kayak Kulüpleri, Erciyes A.Ş. çalışanları ve kayakseverler ile birlikte yaklaşık 250 kayakçı, 1600 metre uzunluğundaki pistte dev Türk bayrağı açarak kaydı.

'NEREDE OLURSAK OLALIM...'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu vatanın evlatları olarak nerede olursak olalım, aynı milli duygulara sahip olarak ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız. Allah bu güzellikleri elimizden ve gönlümüzden almasın. Malumunuz bu son süreçte şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kıymetli ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için dua da edildi. (İHA)



