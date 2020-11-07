Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yaz boyunca yeni sezon hazırlıkları tamamlanırken, pandemi dolayısıyla da gerekli tedbirler alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonun kontrollü bir şekilde geçeceğini aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, Avrupa’da kısıtlamaların devam etmesinin kendileri için bir şans olduğunu aktardı.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE KONTROLLÜ BİR SEZON OLACAK"

Akşehirlioğlu, "Birkaç gün önce yağan karla birlikte Erciyes beyaz örtüsüne bürünmüş oldu. 2 bin 500 rakımlara kadar kar yağışı gerçekleşti, yaklaşık 15 santim civarında o bölgelerde, daha üstlere çıkıldıkça tabi daha yüksek kar yağışları mevcut. Bunlar güzel haberler kayak sezonu için. Zaten sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yazın hizmetimize başlamıştık. Özellikle bisiklet yarışları, kampları daha sonra futbol sahalarımızın hazırlaması ve gurbetçi misafirlerimizi gondollarımızda ağırladık.

"Tabi bir taraftan da kış hazırlıklarımız devam etti. Şu anda onları da tamamlamış ve artık kışa hazır bir vaziyette bekliyoruz. İnşallah bu kar yağışı devam edecek, biz de suni karlamayla takviye edeceğiz. Kısa sürede inşallah kayak sezonunun başlamasını hepimiz bekliyoruz. Bu sene salgının etkisinde olacak. Onunla alakalı tüm tedbirlerimizi almış durumdayız kayak merkezi olarak.