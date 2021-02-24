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Erciyes'te pistler dolup taştı! En çok o ülkelerden talep var

24.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Erciyes'te pistler dolup taştı! En çok o ülkelerden talep var

Son kar yağışı ile birlikte 2 metreyi bulan kar kalınlığının ardından Erciyes Kayak Merkezi'nde tatilci akını yaşandı. Pistlerin kayak yapan tatilcilerle dolduğu bölge, keyifli anlara ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olay Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Pistlerde ise kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken, kayak merkezi de tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bodrum'dan kayak yapmak için gelen aile; pistlerin çocuklar için uygun, otel seçeneğinin güzel, ulaşımın ise kolay olmasından dolayı Erciyes'i tercih ettiklerini söyledi.

'RUSYA VE UKRAYNA'DAN YOĞUN TALEP VAR'

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci de kar kalitesinin yüksek olduğu pistlerde halkın ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek, "Son yağan karla birlikte Erciyes'te kar kalınlığı tahmini 1 metre 97 santim. Bu kar kalınlığından dolayı pistler harika, kar kalitesi harika. Pandemiden dolayı daha sağlıklı yaşam için insanlar Erciyes'i tercih ediyor. Tabi pandemi kurallarına göre önlemler alınmış durumda gerek mekanik tesislerde gerekse pistlerde. Rusya'dan, Ukrayna'dan ve ülkemizden çok yoğun talepler var. Kayak, çok kolay öğrenilebilen bir spordur. 3 yaşından 90 yaşına kadar kişiler kayak yapabilirler. Bütün herkes kayak öğrenebilir" şeklinde konuştu.

'YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELER DAHA SAĞLIKLI'

Değirmenci, pandemi döneminde yüksek rakımın insan sağlığı için önemine de değinerek, "Sağlıklı yaşam için insanların yüksek rakımlara gelmesi gerekiyor. İnsanlar, sağlıklı bir şekilde nefeslerini alarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Herkesi Erciyes'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İHA

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kar yağışı
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