Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 190 olan yüksek öğrenim yurdu sayısını 776'ya, 182 bin olan yurt yatak kapasitesini ise 663 bine çıkardıklarını bildirdi. Erdoğan, 16 yıl önce burs/kredi olarak ayda 45 lira verildiğini hatırlatarak, ocak ayından itibaren lisans öğrencisine 500, yüksek lisans öğrencilerine bin, doktora öğrencilerine bin 500 lira burs/kredi vermeye başlayacaklarını söyledi. Bu yıl karşılıksız burs verilen öğrenci sayısının 150 bini bulduğunu kaydeden Erdoğan, 2002'de günlük 50 kuruş olan yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımını toplamda günlük 12,5 liraya çıkardıklarını vurguladı. Erdoğan, 3 bin 567 spor tesisi ve 286 gençlik merkezinde gençlerin sosyal, kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunduklarını belirterek, bütün bu yatırımların üniversitelerin, öğrencilerin ve ailelerin omuzlarından çok ağır bir yükü kaldırdığını dile getirdi.

- "Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, ayağına götürdük" Asıl büyük değişimin üniversitelerin rolünde ve konumunda yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Uzun yıllar ülkemizde üniversiteler ya öğrenci olaylarıyla ya da ideolojik dayatmalarla anılageldi. Özgürlüğün ve bilimsel düşüncenin merkezi olması gereken kurumlar, daha çok yasaklarla, çatışmalarla, ikna odalarıyla veya kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızla gündeme geliyordu." diye konuştu. Öğrenciliğinin sağ sol çatışmalarının birçok üniversiteyi esir aldığı kasvetli bir döneme denk geldiğini anlatan Erdoğan, aynı şehirden gelen, aynı mahallede senelerce birlikte oynamış gençlerin siyasi kamplaşmanın kurbanı olduğunu aktardı. "Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük." diyen Erdoğan, en büyük başarılarının bu olduğunu söyledi. - "Sokakları sakinleştirmek yerine kışkırtmayı yeğlediler" "Hakkari'deki bir gencin Ankara'ya, İstanbul'a geldiğinde kalabileceği bir yer var mı?" endişesini ortadan kaldırdıklarını belirten Erdoğan, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak'a üniversite kurduklarını anlattı.

Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversitelerin olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Herhalde bunları görmemek çok büyük nankörlük olur. 1980'de Türkiye'yi darbe ortamına sürüklemenin hesabını yapanlar, bu planlarını hayata geçirmek için 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi olayların fitilini yine kampüslerden ateşlediler. Besledikleri veya kandırdıkları provokatörler aracılığıyla üniversite gençlerini birbirine düşürdüler. Ellerinde her türlü imkan bulunduğu halde sokakları sakinleştirmek yerine kışkırtmayı yeğlediler. Olaylara müdahale etmek yerine aylarca kendi ifadeleriyle darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediler. Darbe sonrasında da adaleti yine kendi ifadeleriyle bir sağdan bir soldan asarak sağlayacaklarını düşündüler. Böylece milletin vicdanında çok uzun yıllar kapanmayacak yaralar açtılar." - "Sokakları karıştırmak dahil her yola başvurmuştur" 1980 öncesinde sahnelenen bu oyunun ilk kez yaşanmadığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'de daha sonra her 10 yılda bir tekrarlanacak antidemokratik müdahale kapısını açan 27 Mayıs 1960 darbesi olduğunu vurguladı. Bu darbenin siyasi tarihe kapkara bir leke olarak kazındığını dile getiren Erdoğan, 12 Eylül darbesiyle 27 Mayıs darbesi arasında önemli benzerlikler bulunduğuna dikkati çekti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın asılmasıyla sonuçlanan 27 Mayıs darbesinin taşlarının, dönemin ana muhalefet partisiyle aynı zihniyete sahip kimi rektörler tarafından döşendiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Dönemin ana muhalefet partisi sandıkta bileğini bükemediği Menderes'i darbeyle alaşağı etmek için sokakları karıştırmak dahil her yola başvurmuştur. Darbeden bir yıl önce Kayseri'de yaşanan hadisler bunun en çarpıcı örneğidir. Dönemin ana muhalefet lideri, Kayseri'ye gerilimi düşürmek için değil, ateşe benzin dökmek için gelmiştir. Nitekim Kayseri'deki olaylardan sonra diğer illerimizde de benzer tezgahların devreye alındığını görüyoruz." Erdoğan, 27 Mayıs öncesinde bir taraftan bunlar yaşanırken diğer taraftan kimi üniversitelerin darbeyi meşrulaştırmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini anlatarak, şöyle dedi: "1960 darbesiyle başlayan bu kötü gelenek, ne yazık ki hem 12 Mart muhtırasında hem 12 Eylül darbesinde hem de 28 Şubat müdahalesinde birçok üniversitemiz tarafından sürdürülmüştür. Özellikle 28 Şubat döneminde mevcut hükümeti devirmek için oluşturulan beşli çeteye, daha sonra ana muhalefet partisinin de milletvekilliğini yapmış olan kimi profesörlerin verdikleri destek hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu sözde akademisyenler, sadece darbe çığırtkanlarına destek vermekle kalmamış kendileri yönetici oldukları üniversiteleri adeta Nazi kamplarına çevirmişlerdir."

- "Uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite girişlerine kurulan ikna odaları, kılık kıyafetinden dolayı kapı dışarı edilen öğrencilerin, dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde ağzı kapatılarak sahneden indirilen genç kızların görüntülerinin o dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazandığını söyledi. Birincilikle okulunu bitiren bir kıza diplomasının verilmemesine ilişkin Erdoğan, "Bu yenilir yutulur bir iş mi? Bu katlanılır bir iş mi? Neymiş, başında başörtüsü varmış. İşte bu millet, bunları affetmedi ve affetmeyecek. Siz, uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı? Bu nasıl bir yaklaşımdır?" sözlerine yer verdi. Okulunda birinci olan bir kızın tekme tokat sahneden indirilmesini bir baba olarak kabullenmesinin mümkün olmadığını, aynı şeyleri annelerin de yaşadığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere ya öğrenci ya da genç bir akademisyen olarak yakinen şahit olduklarını düşünüyorum. Türkiye'nin son 16 yılda bu kara günlerin izini silmesini demokrasimiz adına çok önemli görüyorum. Hem mesleğinin onurunu koruyan akademisyenlerimiz hem de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız üzerinde ağır bir travma bırakan o günler hamdolsun artık tarihe karışmıştır."