KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır üniversiteleri baskıcı, jakoben hatta faşist ideolojilerine payanda yapanlar, bizim dönemimizde üniversitelerin asli hüviyetlerine kavuşmasından çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Dikkat edin, politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin bizden evvel üniversitelerin darbe süreçlerinde oynadığı role ilişkin tek bir eleştirileri dahi yoktur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, daha 10-15 yıl öncesine kadar üniversitelerin bilimsel araştırma yapmak yerine öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraşması konusunda herhangi bir serzeniş duyulamayacağını belirtti. Erdoğan, "Bunların kimi üniversiteleri adeta marjinal örgütlerin eğitim kampına dönüşmesinden rahatsızlık duyduğunu da göremezsiniz. Bunların akademik hayatımızdaki çoraklığı nasıl gidereceğimize dair bir teklifine de rastlayamazsınız. Çünkü bunların varoluş gayesi akademik tekamül değil, ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır." diye konuştu.

En büyük rahatsızlığın da senelerdir pervasızca kullandıkları imtiyazları kaybetmelerinden kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, tahammülsüzlüklerinin asıl sebebinin bu olduğunu kaydetti. - "Türk üniversiteleri, en güçlü dönemlerini yaşıyor" Siyasi edebi, entelektüel ahlakı bir tarafa bırakarak, saldırmalarının nedeninin de aynı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz, elbette dünyaya, marjinal ideolojilere adeta at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı dikkate almadık almıyoruz. Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında uygulamaya konulan tedbirlerin, üniversitelerin terör muhiplerinden arındırılmasına katkı sağladığını bildiren Erdoğan, hiçbir medeni devletin terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DAEŞ ve El Kaide sembolleriyle koridorlarının doldurulduğu hiçbir batı üniversitesi bulamazsınız. Berlin veya Paris'te terör eylemi sırasında hayatını kaybeden teröristler için anma merasimleri düzenlenen üniversitelere rastlamayamazsınız. Çünkü dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terör propagandası yapmak, fikir ve düşünce özgürlüğü olarak kabul edilmez. Hele hele terör savunuculuğunu, devletin kendisine sağladığı imkanlarla yapmak, hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir." dedi.

- "Zihnini Pensilvanya şarlatanına zimmetleyenlere karşı yaptırım uygulandı" Erdoğan, zihnini Pensilvanya şarlatanına zimmetleyenlerle hendek ve çukur terörünü kutsayanlara karşı yaptırımlar uygulandığını belirterek, "Belli ideolojik kimliklerin, belli üniversiteleri esir aldığı çarpık yapının kısmen hala sürdüğünün farkındayız." ifadesini kullandı. Bu durumun zamanla değişeceğine inandığını ve üniversitelerin adı gibi evrensel kimlik taşıması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir üniversiteyi aynı dünya görüşünün renklerine boyamak, adı üniversal, yani evrensel olan bir kuruma yapılabilecek en büyük kötülüktür." değerlendirmesinde bulundu. Her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşı olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal farklılıkların üniversitelere yansımasına çok büyük önem verdiklerini bildirdi. - "Mazeret üreterek başarı yakalanmaz" Türkiye'nin tüm renklerinin, zenginliklerinin üniversitelerde olması gerektiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır, yer olmalıdır. Diğer türlü, üniversitelerimizin akademik başarı skalasında yükselmesi de mümkün değildir. Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar, yokluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktır. Engellere yoğunlaşarak, bahanelere sarılarak, mazeret üreterek başarı yakalanmaz. Bu en kolay olanıdır. Asıl mesele yeise düşmeden, Allah'ın yardımına güvenerek, sorumluluklarımızı bihakkın yapmak, zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık." Geceyi gündüze katarak önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri de gerçeğe dönüştüklerini bildiren Erdoğan, bir an olsun karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmadıklarını, eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadıklarını aktardı. Milletin kendilerine verdiği emaneti, sokak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmediklerini kaydeden Erdoğan, "İstiklal Marşı şairimizin şu veciz ifadelerini kendimize rehber kıldık, 'Allah'a dayan saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.'" diye konuştu.

- "Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez" Erdoğan, hakka inandıklarına, halka güvendiklerine, doğru bildikleri yolda emin adımlarla ilerlemenin mücadelesini verdiklerine işaret etti. Bugün Türkiye'nin, 16 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Suriye'den Irak'a kadar bölgesel meselelere müdahale eden, bekası için gereken her türlü tedbiri uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz ve masadayız, aynı zamanda arazideyiz. Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez. Ancak geldiğimiz aşamayı asla yeterli görmüyoruz. Türkiye bulunduğu konum itibarıyla küçük düşünerek, içe kapanarak, 'Küçük olsun ama benim olsun' anlayışıyla yoluna devam edemez. Standartlara uyan değil, standartları belirleyen, bilgiyi tüketen değil üreten, takip eden değil takip edilen bir ülke olmak zorundayız. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmede devlet ve millet olarak bize güç verecek destek olacak müesseselerin başında üniversiteler geliyor. Biz üniversitelerimizin adını başka şeylerle değil, bilim, sanat ve kültür hayatına yaptığı katkılarla duyurmasını istiyoruz. Kayseri'nin son 40 yılına damga vuran Erciyes Üniversitemizin bu konuda da öncülük edeceğine inanıyorum."