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Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış'tan, 'C-47' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış'tan, 'C-47' açıklaması

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kampüste bulunan ve kullanım dışı kalması nedeniyle ilgili kuruma iade edilen C-47 uçağının taşınırken parçalandığına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Geçmişte askerlerin nakliyesinde kullanılan C-47 uçaklarının bir dönem merkezi olarak bilinen Kayseri'deki ERÜ kampüsünde bulunan söz konusu uçak, bir süre eğitim ve öğretimde kullanıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kullanım dışı kalması nedeniyle uçağın ilgili firmaya iade edilirken parçalandığına ilişkin sosyal medyada yer alan videonun gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Çalış, şöyle dedi:
"Üniversitemize Hava Kuvvetlerimizce protokol kapsamında verilen C-47 uçağı, teknolojik gelişmeler nedeniyle eğitim-öğretimde kullanılmaması nedeniyle kullanım dışı kalmıştır. Bu nedenle uçak, bütün olarak kuruma iade edilmesi zorunluluğu maddesi gereğince iade edilmiştir. Üniversitemizin ilgili uçağı hurdaya ayırma ve taşıma yetkisi yoktur. Protokol kapsamında hibe edilen uçağı ilgili kurum mevzuat kapsamında teslim almış ve taşımıştır. Bu yalan haberi paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

FOTOĞRAFLI

Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış'tan, 'C-47' açıklaması

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