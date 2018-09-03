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Erciyes Üniversitesi'nde Ulusal Astronomi Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

ASTRONOMİ ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün ev sahipliğinde 21'inci Ulusal Astronomi Kongresi Erciyes Üniversitesi'nde yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde Ulusal Astronomi Kongresi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ASTRONOMİ ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün ev sahipliğinde 21'inci Ulusal Astronomi Kongresi Erciyes Üniversitesi'nde yapıldı.
21'inci Ulusal Astronomi Kongresi 10'uncu Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi, İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda başladı. 7 Eylül'e kadar devam edecek kongrenin açılış konuşmasını yapan Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Her 2 senede bir bu kongre üniversitelerde yapılıyor. Bu yıl da Erciyes Üniversitesi olarak biz talip olduk, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yapılan teşekkür konuşmalarının ardından programa katkı sunan Doğu Anadolu Gözlemevi projesi yürütücüsü Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi adına Prof.Dr. Sacit Özdemir'e plaket verildi. Düzenlenen kongrede yıldızlar ve öte gezegenler, yıldız tayfı, ikili yıldızlar, güneş sistemi astronomisi, sıkı nesneler, samanyolu, galaksiler, kozmoloji, kırmızıöte astronomisi, radyo astronomi, gözlemevleri, teleskoplar, aletler, uydu sistemleri, uzay etkinliği, uzay politikası, uzay hukuku konularında görüş ve sunumlar yapılacak.

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Erciyes Üniversitesi'nde Ulusal Astronomi Kongresi

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