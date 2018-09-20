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Erciyes’in yeşil dokusu için tohum topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

ERCİYES’te yeşil doku oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi, doğal olarak yetişen bitki türleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Erciyes’in yeşil dokusu için tohum topladılar

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES’te yeşil doku oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi, doğal olarak yetişen bitki türleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bu bitkilerin zenginleştirilmesi için gönüllülerle birlikte tohum toplama etkinliği düzenlendi.
Erciyes Kış Turizm Merkezi’ndeki yoğun kullanımın olduğu bölgelerde bitki dokusunun seyrelmesinin kar tutma süresinin azalmasına sebep olduğu belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve yağışın etkisiyle oluşabilecek erozyonun önlenmesi için Erciyes’te yeşil doku oluşturulması projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında, Erciyes’teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için mevcut bitki örtüsü incelendi ve Mayıs ayında toprak analizleri yapıldı. Bu analizler sonucu doğal olarak yetişen sığır kuyruğu, kangal türleri, sirken, papatya, korunga, keven, yakı otu gibi türler üzerinde çalışılmasının uygun olduğuna karar verildi.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonucu Tekir bölgesinde bulunmayan Hacılar ve Hisarcık bölgelerinde 1800 rakıma kadar görülebilen gül hatmi çiçeğinin de bu çalışmada kullanılarak doğal çeşitlendirme yapılması öngörüldü. Bu nedenle Hacılar ve Hisarcık’ta özellikle mezarlıklarda yaygın halde bulunan gül hatmi tohumları, Tekir ve Hacılar kapılardan ise papatya tohumları Temmuz-Ağustos aylarında toplanarak Büyükşehir Belediyesi fidanlığında ekime hazır hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

Erciyes’in yeşil dokusu için tohum topladılar

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