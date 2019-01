Erciyes'te 2019 hedefi kayakçı sayısını 2 katına çıkarmak

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, 2018 yılında 200 bini kayakçı 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapan Erciyes'te 2019 yılının hedefi ise yıllık 200 bin olan kayakçı sayısını 2 kat artırmak ve daha çok yarışa ev sahipliği yapmak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımlarının başında gelen Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi, 2019 yılı ile birlikte hedeflerini büyüttü. Geçtiğimiz yıl 200 bini kayakçı olmak üzere 2 milyon ziyaretçi ağırlayan merkeze, dünyanın pek çok ülkesinden misafir geliyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, "Erciyes'i 2018 yılında ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık 2 milyon civarında oldu. 200 bin civarında da kayakçı vardı. Biz her sene kayakçı sayısını yüzde 50 artırıyoruz. Bunu turnike dönüşlerinden birebir takip edebiliyoruz. Erciyes'e mangal yakmak, keyifli bir atmosferi tercih etmek için çok sayıda misafirimiz geliyor. Bizim açımızdan gelen misafirlerimiz çok değerli ama büyükşehir belediyemizin esas yatırımları, kayak ve kar sporları esaslı yapıldı. Kayakçıların ve snowboardçıların eşitler içerisinde birinci olarak imtiyazları var. Pistlerimiz de o noktada çaba sarf edilerek her gün hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Başka ülkelerden gelecek misafirlerin değerli olduğunu belirten Cıngı, "Büyükşehir belediyesinin bu yatırımları yapmasının ana hedefi, şehrimizi bir turizm merkezi haline getirmek ve şehrimize ekonomik sosyal katkı sağlamaktır. Kayseri merkezinde çok sayıda yabancı hem otelde kalıyor hem kiralama yapıyor hem de yemek yiyor. Kayseri son 2-3 yıldır yabancı turistler ile çok ciddi pay alıyor. Bizim hedefimiz yabancı ülke sayısını artırmak. Öncelikli olarak Erciyes'teki otel kapasitesini büyütmek. Dünya kayak merkezi olma yolunda hızla ilerlemek. Her geçen sezon bu hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 4-5 sen önceki hafta sonu yoğunluğunu, şu an da hafta içi her hangi bir günde görmek mümkündür " dedi.

"SNOWKAYT KUPASI 1-3 MART'TA"

Dünya Snowkayt Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Cıngı, şunları kaydetti;

"Biz bu yatırımı yaptıktan sonra dünya spor camiasına Erciyes'i tanıtmak için uluslararası birçok aktivite yaptık. Avrupa kupaları ile başladık. Akabinde dünya kupaları yaptık. Bu sene de inşallah çok farklı aktiviteleri, kayak camiasının gündeminde olan Mart ayındaki dünya snowkayt kupasını yapacağız. Erciyes, paraşüt kayağı olarak isimlendirilen snowkayt için çok ideal bir mekan. Her yıl rutin olarak çok sayıda yabancı misafirimiz var. 11 ile 13 Ocak'ta Avrupa kar voleybolu kupası yapıyoruz.Türkiye'de ilk defa Erciyes'te başlamıştı. Artık geleneksel hale geldi. Erciyes'te lokal ve uluslararası faaliyetler devam edecek."

FOTOLU