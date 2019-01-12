KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen aileler, çocuklarıyla Tekir ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı vatandaşlar, kızaklarla kaymayı tercih ederken gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı kayak merkezinde binlerce kayaksever güneşli havanın tadını çıkardı.

