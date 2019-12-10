HABER

Erciyes'te kayak sezonu açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta içi 2019-2020 kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta içi 2019-2020 kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kış Turizm ve Kayak Merkezi, son 10 yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu, 'Erciyes Master Planı' kapsamında yaklaşık 350 milyon euroluk yatırımla uluslararası standartlara kavuştu. Yılda yerli ve yabancı 2 milyon 250 bin turisti ağırlayan Erciyes'te, sezon hazırlıkları kapsamında 154 suni karlama ünitesi çalıştı. Toplam 102 kilometre uzunlukta kayak pistine sahip Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Bu yıl uluslararası birçok organizasyon ve etkinliğe ev sahipliği yapacak olan kayak merkezi bu hafta kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.
'SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'
Kayak merkezi işletmecilerinden Sadık Doğru, "Bu yıl için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve sezonun açılmasını bekliyoruz. Kapasite olarak gerek işletmeler, gerekse de kayak merkezi olarak yeterliyiz. Kızak kiralama fiyatlarını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saatlik 25 TL, kayak kiralama bedelini ise günlük olarak 70 TL olarak belirledik. Pantolon, kask ve diğer giysilerin fiyatları değişiyor" dedi. İşletmeci Mert Değirmenci de, sezon hazırlıklarını firma olarak tamamladıklarını ve bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "Erciyes A.Ş. ve biz işletmeciler olarak vatandaşlarımıza keyifli bir kış tatili yapmaları için çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. Erciyes'te kayak sezonunun Nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Erciyes'te kayak sezonu açılıyorErciyes'te kayak sezonu açılıyor
Bursa’da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadıBursa’da drift yapan sürücüler emniyetten kaçamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Beşiktaş'ta motosiklet kazası! Yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.