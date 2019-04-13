Erciyes'te kayak sezonu uzadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış sezonunun kar yağışı açısından geçen yıllardan çok daha bereketli geçmesi sayesinde Erciyes'te kayak sezonunun uzadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı Erciyes Dağı'nda kayak sezonu uzadı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'te kayak sezonunun halen devam ettiğini, tüm pistlerin ve mekanik tesislerin açık olduğunu belirtti.

Erciyes'in baharda çok daha güzel bir görünümde olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, herkesi Erciyes'in güzelliklerinden yararlanmaya davet etti.

Büyükkılıç, yurt dışından "charter" seferlerin sona erdiğini ve Erciyes'in kış sezonuna göre daha sakin olduğunu aktararak, "Daha sakin ve hava koşullarının çok daha iyi olduğu şu günlerde, tüm hemşehrilerimizi Erciyes'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

