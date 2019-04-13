HABER

Erciyes'te kayak sezonu uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: - "Daha sakin ve hava koşullarının çok daha iyi olduğu şu günlerde, tüm hemşehrilerimizi Erciyes'e bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış sezonunun kar yağışı açısından geçen yıllardan çok daha bereketli geçmesi sayesinde Erciyes'te kayak sezonunun uzadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı Erciyes Dağı'nda kayak sezonu uzadı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'te kayak sezonunun halen devam ettiğini, tüm pistlerin ve mekanik tesislerin açık olduğunu belirtti.

Erciyes'in baharda çok daha güzel bir görünümde olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, herkesi Erciyes'in güzelliklerinden yararlanmaya davet etti.

Büyükkılıç, yurt dışından "charter" seferlerin sona erdiğini ve Erciyes'in kış sezonuna göre daha sakin olduğunu aktararak, "Daha sakin ve hava koşullarının çok daha iyi olduğu şu günlerde, tüm hemşehrilerimizi Erciyes'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağıGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı
Anne, çocukları için kahvehane işletmecisi olduAnne, çocukları için kahvehane işletmecisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciyes kayak sezonu uzadı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.