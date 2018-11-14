HABER

Erciyes'te kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

ERCİYES Kayak Merkezi'nde Erciyes A.Ş, AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı.

ERCİYES Kayak Merkezi'nde Erciyes A.Ş, AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı.
Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da yapılan tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışıldı. Olay yerine sevk edilen Erciyes A.Ş., AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası teleferikte kalanlar kurtarıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Bilindiği gibi Erciyes dağında 2018-2019 kış sezonuna hazırlanmak için bütün çalışmalarımız geçtiğimiz sezonun bitmesiyle başladı. Son dönemde de çok şükür her şeyin sonuna geldik. Yeni sezonu karşılamak için Kayseri Erciyes A.Ş. ve şehirdeki arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Biliyorsunuz kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele eden ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Her ne kadar Erciyes'teki altyapımız son teknolojik, çok güvenlikli, çok hızlı ve insanları mağdur etmeyecek sistemlere sahipse de ne olur ne olmaz bir aksilik çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için arama kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikat yaptık. Her sene sezondan önce tüm ekipler hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bugün de tatbikat kapsamında senaryo gereği çıkan bir yangın sonrası, yaralılar ve mahsur kalanlar oldu ve onları kurtardık. Gördüğünüz gibi başarıyla neticelendi. dedi.
AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise, Ülkemizin güzide kayak merkezi Erciyes'te tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tatbikatlar yanlışlarımızı görerek en doğruyu uygulamak için yapılıyor. Bu bağlamda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Hayırsever çiftten eğitime destekHayırsever çiftten eğitime destek
CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret ettiCHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.