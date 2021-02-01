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Erciyes’te mahsur kalan 100 turist JAK ekiplerince kurtardı

01.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapmak için çıktıkları bölgede mahsur kalan turistler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonu gerçekleşen olayda yoğun tipi ve sis nedeniyle teleferiklerin durdurulması sonrasında Develi Kapı, Tekir Kapı ve Hisarcık Kapı’da mahsur kalan yerli ve yabancı turistler, JAK timlerini çalışması ile kurtarıldı.Erciyes A.Ş.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapmak için çıktıkları bölgede mahsur kalan turistler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonu gerçekleşen olayda yoğun tipi ve sis nedeniyle teleferiklerin durdurulması sonrasında Develi Kapı, Tekir Kapı ve Hisarcık Kapı’da mahsur kalan yerli ve yabancı turistler, JAK timlerini çalışması ile kurtarıldı.
Erciyes A.Ş. bünyesindeki Pist Güvenlik Birimi ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda, yoğun sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 100 yerli ve yabancı turist, kar üstü motor ile bölgeden tahliye edildi.

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