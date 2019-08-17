Erciyes'te mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma kurtardı

KAYSERİ (AA) - Zirve tırmanışı için Erciyes Dağı'na çıkan ve dönüş yolunda doluya yakalanan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Baba Yusuf ile oğlu Cihat Çakır, Erciyes Dağı'na sırt rotasından zirve tırmanışı yaptı.

Aynı güzergahı takip ederek inişe geçen baba ve oğlu, dönüş yolunda doluya yakalanınca dağda mahsur kaldı.

Yardım isteyen baba ve oğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Yusuf ve Cihat Çakır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

