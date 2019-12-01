HABER

Erciyes’te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Erciyes Dağı’nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Erciyes’te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Erciyes Dağı’nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Erciyes yolu üzerinde hazırlıksız yakalanan araçlar, mahsur kaldı. Karayolları, belediye ve JAK ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi kurtarıldı. Kışlık lastiği olmayan araçlar çekici ile tahliye edilirken, karayolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktıTinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı
İzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonuİzmir'de eş zamanlı göçmen operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sevgili çift operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu salı günü açıklanacak

Dünyanın gözü orada! Salı günü açıklanacak

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Evli çiftten acı haber

Cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı!

Kahvehanede yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.