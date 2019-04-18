Erciyes’te Mayıs’a kadar kayak var

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu sene bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek alt yapı ve kar yağışlarıyla birlikte sezonun Mayıs ayına kadar devam edeceğini söyledi. Cıngı ayrıca, sezon açıldığından bu yana 2 milyonu aşkın turisti Erciyes’te ağırladıklarını kaydetti.

Türkiye’nin önemli kayak turizmi bölgelerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon tüm hızıyla devam ediyor. Erciyes; teknik altyapısıyla birlikte yağan kar yağışı, Nisan ayının ortasında kayakseverlere kayak yapma imkanı sunarken, kayak sezonunun Mayıs ayının ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Erciyes’in bu yıl güzel ve bereketli bir sezon geçirdiğini kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu sene, hem Erciyes olarak hem de ülkemizdeki diğer kayak merkezleri için de bereketli ve güzel bir sezon geçirdik. Tabi Erciyes’in suni karlama alt yapısı, teleferikleri, uzun pistleri ve bir master plan kapsamında ortaya çıkmış olması, tabi ki sezonun uzaması için de öngörülen bir fayda sağladı. Bu sene, mevsim itibariyle de ülkemizde çok güzel bir kış geçirdik. Aralık başında başlatmış olduğumuz kayak sezonu, hala Erciyes’te Nisan’ın ortasını geçmiş olmamıza rağmen devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren de, her gün kar yağışı Erciyes’te gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Soğuk bir iklim geçiriyoruz, özelikle Erciyes özelinde konuşursak. Bu da kayak sezonunun uzamasına çok ciddi etkide bulundu. Aslına bakarsanız Erciyes’in, yüksek irtifada olması, 2 bin 200 metreden başlayan pistlerimiz 3 bin 400 metreye kadar uzanan teleferik hattımızla bu yükseklikte sezonun uzaması normal. Daha önceki yıllarda da, bizim Mayıs başında kapattığımız da olmuştu. Zaten hiçbir zaman Nisan’ın ortasından önce kapatmadık diyebiliriz. Bu sene görünen o ki, hakikaten yine Mayıs ortasını bulacağız ve misafirlerimize kayak yaptıracağız. Çok şükür, her ne kadar baharın ortasını yakalamış olsak da hala Erciyes’e kayak için hem Kayseri içinden hem de Kayseri dışından misafirlerimiz oldukça güzel ilgi gösteriyorlar. Pistlerimiz, kalitesinden hiçbir şey kaybetmedi ve yağan karla da takviye ettiğimiz zaman, insanlara güzel bir kayak ortamı sunmuş oluyoruz” dedi.