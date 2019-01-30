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Erciyes'te meşaleli kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Kış sporlarının önemli merkezlerden Erciyes'te, sömestir tatili dolayısıyla akşamları düzenlenen meşaleli kayak, ziyaretçilerden ilgi görüyor - Erciyes AŞ Genel Müdürü Yücel İkiler: - "Sırf sömestirde gece kayağı için gelen 11 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Sezon başından bu yana da yaklaşık 25 bin ziyaretçiye ulaştık" - Ziyaretçilerden Cihan Celahir: - "Erciyes'e ilk defa geldim. Meşale ile ilk kez kayak yaptım. Benim için güzel bir deneyimdi"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden ve kış sporlarının vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatilinde akşamları düzenlenen meşaleli kayakla misafirlerine farklı heyecan yaşatıyor.

Kayakseverlere modern tesisleriyle hizmet sunan Erciyes, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce misafirine yarıyıl tatilinde meşaleli kayak yapma ve izleme imkanı da sağlıyor.

Yatırımlar kapsamında Erciyes'in Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile sağlanan aydınlatma sayesinde tatilciler gece kayağı da yapabiliyor.

Gece boyu çalışan teleferiklerle sömestir tatilinin tadını çıkaran ziyaretçilere varil ateşinde pişirilen kestane, közde patates ve özel karışımlarla yapılan sıcak içecekler de ikram ediliyor.

Sezon boyunca hafta sonları, sömestir dolayısıyla da her akşam gerçekleştirilen etkinliğe ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

- "Hafta sonları gece kayağı devam ediyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Yücel İkiler, AA muhabirine, farklı etkinlikler düzenleyerek misafirlerinin tatillerine ayrı bir renk katmak istediklerini söyledi.

İkiler, şunları kaydetti:

"Sezonumuz başladığından itibaren özellikle hafta sonları gece kayağı devam ediyor. Sömestir döneminde de her gece kayak yapılıyor. Gece kayağına gelen müşterilerimizden ekstra ücret almıyoruz. İsteyenler gün içerisinde aldıkları biniş kartlarını gece de kullanabiliyor. Sırf sömestirde gece kayağı için gelen 11 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Sezon başından bu yana da yaklaşık 25 bin ziyaretçiye ulaştık. Tabii biz burada sadece gece kayağı yapmıyoruz. Bununla beraber gelen her kayakçı misafirimize meşaleli kayak gösterisi yapma imkanı da veriyoruz."

Düzenledikleri bu etkinlikleri yabancı turistlerin de çok sevdiğini anlatan İkiler, "Polonya, Rusya ve Ukranya'dan Erciyes için misafirlerimiz geliyor. Bu hizmetten onlar da çok memnun. Avrupa'da karşılaşmadıkları misafirperverliği onlara sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

- "Güzel bir deneyimdi"

Ziyaretçilerden Cihan Celahir de Erciyes'teki tesisleri ve etkinlikleri çok beğendiğini ifade ederek, "Daha önce başka yerlerde kayak yapmıştım. Erciyes'e ilk defa geldim. Meşale ile ilk kez kayak yaptım. Benim için güzel bir deneyimdi." dedi.

12 yaşındaki Selim Yücel İkiler ise yarıyıl tatili için Erciyes'e geldiğini belirterek, "Meşale ile kaymak çok eğlenceliydi. Biraz zordu ama çok güzeldi. Ben zaten gündüz kayıyordum ama ilk defa gece kayağı yaptım." ifadelerini kullandı.

Elif Kiraz da ilk defa meşale ile kayak yaptığını ifade ederek, çok keyif aldığını belirtti.

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