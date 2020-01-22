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  4. Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde 26 Ocak'ta sucuk yeme yarışması yapılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sucukla Patla" sloganıyla düzenlenecek yarışmada, 15 yarışmacı en fazla sucuğu yemek için kıyasıya mücadele edecek.

Yarışmacılar, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki yarışmada 15 dakikada onlarca sucuk ekmeği yemek için ter dökecek.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere 6 bin lira para ödülü dağıtılacak ve çeşitli hediyeler verilecek.

Yarışmada ünlü Dj Suat Ateşdağlı da zirvede sahne alacak.

Organizasyon komitesi tarafından kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 15 yarışmacı, 25 Ocak'ta www.sucuklapatla.com adresli internet sitesinden ve Erciyes Kayak Merkezi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayak Merkezi sucuk yarışma

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