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Erciyes'te teleferikte yemek keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 2650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımı sağlayan 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yemek hizmeti veriliyor.

Erciyes'te teleferikte yemek keyfi

Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de, 2650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımı sağlayan 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yemek hizmeti veriliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı'na restoran yaptırıldı. Restorana ulaşım ise, 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik ile sağlanıyor. Erciyes'e gezmek için gelen vatandaşlar, teleferikte kahvaltı ve akşam yemeği yeme imkânı buluyor. Ziyaretçiler, teleferikte yemeklerini yerken, kenti kuşbakışı izliyor.
'ERCİYES DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE'
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye'nin en yüksek kısmında bir restoranlarının olduğunu belirterek, "Güzel ve keyifli bir çalışma yapıldı. Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin devasa yatırımları ile Erciyes dünya standartlarının da üstünde bir kayak merkezi haline geldi. Kayak altyapımız, teleferiklerimiz ve pistlerimiz gerçekten çok üstün kalitededir. Turistlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kış turizmi de olsa yaz turizmi de olsa bu sadece teknik alt yapı ile bitmiyor. Buraya gelen insanların yeme-içme, dinlenme ve farklı şeyleri görme tecrübeleri edinme gibi birtakım ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de yemektir" dedi.
'DÜNYANIN EN YÜKSEK KISMINA RESTORAN AÇTIK'
Erciyes'te güzel yatırımlar yaptıklarını kaydeden Cıngı, "Bütün bunları hem Erciyes'imizin hem Kayserimizin turizmini canlandırmak için yatırımlarımızı dikkate almalıyız. Biz Erciyes A.Ş. olarak ilk günden itibaren buraya gelen misafirlerimizin Kayseri'nin o emsalsiz tatlarını test edebilmeleri için imkânlar oluşturmaya gayret ettik. Çok farklı istasyonlarda restoranlar ve kafeteryalar oluşturduk. Dünyanın en yüksek kısmında Hacılar Kapı'da bu restoranı açtık. Buranın özelliği misafirlerimizin buraya teleferikle ulaşıyor olması. Teleferikte yemek hizmetini de ihmal etmedik. Müşterilerimiz Kayseri manzarasını izlerken yemeklerini de yiyebiliyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Erciyes'te teleferikte yemek keyfiErciyes'te teleferikte yemek keyfiErciyes'te teleferikte yemek keyfiErciyes'te teleferikte yemek keyfi

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