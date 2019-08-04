Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası'nda 'Erciyes Türk Kurultayı' yapıldı. Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu yapılanma Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır. İnşallah demir dağları eritip çıkacağız" dedi.

Erciyes Tekir Yaylası'nda düzenlenen Erciyes Türk Kurultayı'na, Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Eski Genel Başkanı Mehmet Erdoğan ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Kurultayda kurulan bir çadıra, 'Biz ülkü adlı bir nazlı geline sevdalıyız. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin' yazısı asıldı.

Düzenlenen kurultay ilgili konuşan Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Yine bir ağustos ayında Erciyes Türk Kurultayı'ndayız. Ozan Arif ve Alparslan Türkeş'siz bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultay için gönül seferberliğine uymuş ve Türk milliyetçiliği çizgisinden kopmamış insanların inatla bu işi yaşatmak için mücadelesi sürüyor. Bu işin biteceğini zannedenler bunun yeniden Ergenekon'dan çıkış olacağını bilsinler. Biz yeniden teşkilatlanacağız. Önümüze yine demir dağları koysalar da yeniden Ergenekon'dan çıkacağız. Burada bugün sayımız çok az olabilir ama bu mayayı Türkiye ve dünya geneline yaymaya çalışacağız. Tekir Yaylasının maksadı da budur" dedi.