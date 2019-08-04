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Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası'nda 'Erciyes Türk Kurultayı' yapıldı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası'nda 'Erciyes Türk Kurultayı' yapıldı. Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu yapılanma Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır. İnşallah demir dağları eritip çıkacağız" dedi.

Erciyes Tekir Yaylası'nda düzenlenen Erciyes Türk Kurultayı'na, Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Eski Genel Başkanı Mehmet Erdoğan ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Kurultayda kurulan bir çadıra, 'Biz ülkü adlı bir nazlı geline sevdalıyız. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin' yazısı asıldı.

Düzenlenen kurultay ilgili konuşan Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Yine bir ağustos ayında Erciyes Türk Kurultayı'ndayız. Ozan Arif ve Alparslan Türkeş'siz bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultay için gönül seferberliğine uymuş ve Türk milliyetçiliği çizgisinden kopmamış insanların inatla bu işi yaşatmak için mücadelesi sürüyor. Bu işin biteceğini zannedenler bunun yeniden Ergenekon'dan çıkış olacağını bilsinler. Biz yeniden teşkilatlanacağız. Önümüze yine demir dağları koysalar da yeniden Ergenekon'dan çıkacağız. Burada bugün sayımız çok az olabilir ama bu mayayı Türkiye ve dünya geneline yaymaya çalışacağız. Tekir Yaylasının maksadı da budur" dedi.

'AMACIMIZ, TÜRK MİLLETİNİN YÜKSELMESİ'

Kurultayda bulunanların Türk milliyetçisi olduğunu belirten Dinçer, "Bizim amacımız Türk milletinin yükselmesidir. Yeniden bir teşkilat yapılanmasına bürüneceğiz. Kendisini Türk milliyetçisi olarak isimlendirenler içi boş olan o kurum ve kuruluşlar endişe duymasınlar. Onlar bize bütün partiler kadar mesafededirler. Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu yapılanma Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır. İnşallah demir dağları eritip çıkacağız. Bizim onların partisiyle ya da kurum ve kuruluşlar ile alakamız yoktur. Yıllardır Alparslan Türkeş'in kurduğu kuruluşlara bizleri sokmayarak zulüm ettiler. Biz yeniden yapılanmak için gayret içerisindeyiz. Gelecek yıl buralar inşallah insan seli ile dolacak. Ozan Arif'in ve Alparslan Türkeş'in ruhu burada şad olacak" diye konuştu.

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