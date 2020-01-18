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  4. Erciyes'te "yarıyıl tatili" yoğunluğu

Erciyes'te "yarıyıl tatili" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Erciyes'te "yarıyıl tatili" yoğunluğu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihlerinden olan Erciyes, yarıyıl tatilinin ilk gününde 40 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

İstanbul'dan gelen Filiz Alemdar, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde Erciyes'i tercih ettiklerini söyledi.

Erciyes'in beklentilerin üzerinde bir tesis olduğunu belirten Alemdar, "Ailem ile Erciyes’e geldik. Çok beğendik. Çocuklarım da eğleniyor. Sömestir tatili olduğu için kalabalık. Çok güzel organizasyonlar var, eğleniyoruz. Burada 4 gün kalacağız." dedi

10 yaşındaki Duru Yücel de tatil dolayısıyla geldiği Erciyes'te kayak yaparak eğlendiğini ve güzel zaman geçirdiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Yusuf Toraman ise üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, "Saat 20.00'ye kadar pistler açık. Gayet güzel pistler var. 4 gün burada okul arkadaşlarımla kalacağım. Güzel bir şekilde eğleneceğim." diye konuştu.

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Erciyes öğrenci yarıyıl tatili

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