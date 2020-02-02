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Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.  Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde Kayseri'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.
Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde Kayseri'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. 34 pistin bulunduğu kayak merkezindeki yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Aileler, sömestr tatilinin son gününü çocuklarıyla birlikte kayak yaparak, değerlendirdi. Teleferiğe binmek isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu.

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