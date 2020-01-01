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  4. Erciyes'te yeni yıl kutlamaları

Erciyes'te yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:01 | Son Güncelleme

Erciyes'te yeni yıl kutlamaları

KAYSERİ (AA) - Yerli ve yabancı çok sayıda turist, 2020 yılına Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te "merhaba" dedi.

Turistler, kayak merkezindeki oteller ve eğlence merkezlerindeki geceye özel düzenlenen etkinliklere katıldı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterisi güzel görüntü oluşturdu.

Otellerin etrafına yapılan ışıklandırmalar ve süsler rengarenk görseller oluştururken, bazı ziyaretçiler eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında yeni yılı karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayseri yılbaşı

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