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Erciyes’te yılbaşı hazırlıkları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaklaşan yılbaşı öncesinde Erciyes’te bulunan otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi.Yılbaşını Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaklaşan yılbaşı öncesinde Erciyes’te bulunan otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi.
Yılbaşını Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, otellerin yılbaşı gecesi için farklı programları uygulayacaklarını söyleyerek, "Yılbaşı yaklaştıkça Erciyes’teki otellerimiz yılbaşı için farklı programlar uygulamaya koyuyorlar. Dağda yılbaşı geçirmenin keyfi çok daha farklıdır. Misafirlerimiz, Erciyes’teki güzel atmosferin içerisinde yeni yıla girmenin keyfini yaşamak için gayret ediyorlar, alternatifler araştırıyorlar. Biz Erciyes Kayak Merkezi olarak normal programımıza devam ediyoruz. Çok şükür kayağı başlattık ve Erciyes hızla ilerleyen bir ziyaretçi akışına sahne oluyor. Dağda yılbaşını geçirmek isteyen misafirlerimiz için Erciyes’te bulunan otellerimiz ve şehir merkezindeki oteller yılbaşı programlarını belirlediler. Aylar öncesinde de bunu halkımıza duyurdular ve hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumdalar. İnsanların mutlu ve keyifli bir yılbaşı geçirmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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