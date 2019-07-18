HABER

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın eteklerindeki yaylalara yaz sıcağından kaçmak için akın eden vatandaşların kurdukları çadırlar, merayı kiralayan besicinin şikayeti sonrasında sökülerek kaldırılıyor.Yaz aylarında bunaltan sıcak havadan kaçan vatandaşların tercih ettiği Erciyes dağının eteklerindeki çadır kentler, jandarma gözetiminde sökülüyor.

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

Kayseri’de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın eteklerindeki yaylalara yaz sıcağından kaçmak için akın eden vatandaşların kurdukları çadırlar, merayı kiralayan besicinin şikayeti sonrasında sökülerek kaldırılıyor.
Yaz aylarında bunaltan sıcak havadan kaçan vatandaşların tercih ettiği Erciyes dağının eteklerindeki çadır kentler, jandarma gözetiminde sökülüyor. Çadırların kurulduğu merayı açılan ihale sonrasında 9 bin TL’ye kiralayan besicinin şikayeti ile yetkililer çadırların sökülmesine karar verdi. Verilen karar sonrasında çadırlar, vatandaşlar tarafından sökülmeye başlandı.
Alınan karara tepki gösteren vatandaşlar, "Buraya insanlar şehrin bunaltıcı havasından kaçmak için, tansiyon veya şeker hastası olanlar da biraz daha rahatlamak için geliyorlar. Burayı kiralayan besici, hayvanlarını otlatamadığı için şikayette bulunmuş ve yetkililer çadırların kaldırılmasına karar vermişler. Koskoca Erciyes dağında hayvan otlatacak yer mi kalmadı. Biz buraya şehrin bunaltıcı havasından kaçmak rahatlamak için geldik. Çocuklarımız burada temiz havada rahatça oynayabiliyorlardı. Adeta çadır köyü andıran bu yerde vatandaşlara yapılan bir eziyettir" diye konuştu.
Vatandaşlar kendi kurdukları çadırları yine kendileri jandarma gözetiminde sökmeye başladı.

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildiErbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (2)Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.