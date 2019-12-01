Erciyes'teki tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de gün boyu yağmur etkili olurken, Erciyes ve şehrin diğer yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezine çıkmak isteyen 6 kişi tipi nedeniyle otomobillerinde mahsur kaldı. Vatandaşları polis ve karayolları ekipleri kurtardı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kayseri'de de kendini hissettirdi. Kent merkezinde sabahtan itibaren sağanak yağmur etkili olurken Erciyes ve şehrin yüksek kesimlerinde yağan yağmur kar yağışına dönüştü. Erciyes'te tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Erciyes Kayak Merkezine ve Develi ilçesine gitmek isteyen 6 kişi tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların yardımına polis ve karayolları ekipleri yetişti. Ekiplerin müdahalesiyle 6 kişi kurtarıldı.

Polis görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Erciyes'te sürücüleri uyardı. Kayak merkezi yolundan çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hava sıcaklığı kent merkezinde 4 derece ölçülürken, Erciyes kayak merkezinde ise hava sıcaklığı eski 2 derece ölçüldü.

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