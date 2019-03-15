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ERCP ile ağrısız safra ve pankreas tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uzmanı Uz.

ERCP ile ağrısız safra ve pankreas tedavisi

Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Ercan Bıcakcı, ERCP yönetiminin safra ve pankreas ile ilgili hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi (ERCP), üzerinde kamera ve ışık kaynağı bulunan, işaret parmağı kalınlığında esnek bir tüp yardımı ile safra yolları ve pankreas kanalını inceleyen bir yöntemdir. ERCP sıklıkla safra ve pankreas kanalı ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kullanıldığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Ercan Bıcakcı, "ERCP en sık safra yollarındaki taşların çıkarılması, bunun yanında safra ve pankreas kanalında oluşan darlıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Safra kesesi ameliyatları sonrası meydana gelebilen safra yolları yaralanmalarının tedavisi ERCP ile yapılabilmektedir. Safra yolu taşlarında endoskop içerisinden gönderilen ince plastik bir tüp sayesinde safra kanalına girildikten sonra safra kanalına verilen kontrast ve X ışınları ile safra yolları görüntülenir. Safra yollarının ince bağırsağa açılan ağız kısmını genişletmek amacıyla 1-1,5 santimetrelik kesi yapılır. Genişletilmiş safra yolu ağzından safra yolu taşları balon veya basket yardımı ile ince bağırsağa indirilir. Bağırsak safra yollarına göre çok geniş bir kanal olduğundan taşlar sindirim sistemi yoluyla dışarıya atılır. Safra kanalındaki balon veya basket ile çıkarılamayan büyük taşlar safra yolu içerisinde kırılarak parçalar halinde çıkarılabilir. Bazen tüm bu girişimlere rağmen safra kanalı taşları çıkarılmaz ve bunun için cerrahi tedavi gerekebilir" dedi.
Safra veya pankreas kanal darlıklarının iyi huylu sebeplere bağlı olabildiği gibi kötü huylu tümörlere bağlı da olabileceğini belirten Bıcakcı, "ERCP darlık bölgesinden fırça ile hücre örneği alınmasını sağlar. Darlık şikayetlere sebep oluyorsa darlık bölgesinden geçebilen bir tüp (stent) yardımı ile safra veya pankreas kanal açıklığı sağlanabilir. İyi huylu darlıkları genişletmek amacıyla balon yapılıp stent takılabilir" şeklinde konuştu.

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