Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili Türkiye’de aşı çalışmaları yürüten kişilerden birisi olan Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmüştü. Ercüment Ovalı ilk olarak 23 Nisan’da korona virüs aşısının hazır olacağını açıklamıştı. Ovalı 23 Nisan’da sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında” açıklamasına yer vermişti.

BAKAN KOCA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Ercüment Ovalı’nın bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tepkisini çekmişti. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından bir süre sosyal medyada da gündem olan Ovalı, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet’imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla” ifadelerini kullanmıştı.