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Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni bir açıklama yaptı. Ovalı, aşı çalışmalarına devam ettiğini son olarak test için Amerika’dan gelecek hayvanları beklediğini söyledi.

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili Türkiye’de aşı çalışmaları yürüten kişilerden birisi olan Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmüştü. Ercüment Ovalı ilk olarak 23 Nisan’da korona virüs aşısının hazır olacağını açıklamıştı. Ovalı 23 Nisan’da sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında” açıklamasına yer vermişti.

BAKAN KOCA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Ercüment Ovalı’nın bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tepkisini çekmişti. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından bir süre sosyal medyada da gündem olan Ovalı, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet’imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla” ifadelerini kullanmıştı.

Ercüment Ovalı bu açıklamalarının ardından günler sonra sessizliğini bozdu. Prof. Dr. Ovalı, "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Aşı için Şubat ayını hedefini yineleyen Ovalı, Şubat ayı sonunda aşı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

İHA

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