Koronavirüse ne zaman bir çare bulunacak merak ediliyor. Yakınlarımız için endişeliyiz, hayatın normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Bu süreçte özellike aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor, umutla iyi haberler bekleniyor. Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç çalışmaları ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Peki Ercüment Ovalı kimdir, koronavirüs ilacı bulundu mu?

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370’den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5’tir.