HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ercüment Ovalı kimdir? Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Ercüment Ovalı kimdir? Koronavirüs ilacı bulundu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını hayatlarımızı toptan değiştirdi. Her gün gelen hasta sayısı ve ölüm haberleri oldukça moral bozarken, insanlar ilaç ve aşı çalışmaları ile ilgili umut verici haberler bekliyor. Son olarak bir umut ışığı yurtdışındaki çalışmalardan değil Dr. Ercüment Ovalı’dan geldi. Peki Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Ercüment Ovalı kimdir? Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Koronavirüse ne zaman bir çare bulunacak merak ediliyor. Yakınlarımız için endişeliyiz, hayatın normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Bu süreçte özellike aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor, umutla iyi haberler bekleniyor. Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç çalışmaları ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Peki Ercüment Ovalı kimdir, koronavirüs ilacı bulundu mu?

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370’den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5’tir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan heyecanlandıran açıklama geldi. Prof. Ovalı, "Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim."

DORNAZ ALFA NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Sultangazi'de çocuklardan 'uyarı' saldırısıSultangazi'de çocuklardan 'uyarı' saldırısı
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ercüment Ovalı Koronavirüs ilacı

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir?

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

TBMM Başkanı'ndan 23 Nisan açıklaması

107 yaşında koronavirüsü yendi! İşte sırrı

107 yaşında koronavirüsü yendi! İşte sırrı

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? İmamoğlu açıkladı

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? Açıklama geldi

Sultangazi'de çocuklardan 'uyarı' saldırısı

Sultangazi'de çocuklardan 'uyarı' saldırısı

Sultangazi'de boş arazide saç tıraşı!

Yer: İstanbul! Koronavirüs bunu da yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.