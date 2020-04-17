Koronavirüse ne zaman bir çare bulunacak merak ediliyor. Yakınlarımız için endişeliyiz, hayatın normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Bu süreçte özellike aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor, umutla iyi haberler bekleniyor. Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç çalışmaları ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Peki Ercüment Ovalı kimdir, koronavirüs ilacı bulundu mu?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.
Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370’den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5’tir.
Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.
Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan heyecanlandıran açıklama geldi. Prof. Ovalı, "Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim."
Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.