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Erdal İnönü mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

, ESKİ Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Onursal Genel Başkanı Prof.

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA), ESKİ Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 11’inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri ile İnönü ailesi katıldı. Hayri İnönü, “Aileyi temsilen buradayım. Amcamı anlatmaya gerek yok. Çok zeki bir insandı, çok hazır cevap biriydi. Bir de Erdal İnönü hayatının sonuna kadar politikacı olarak kalmadı. Belli zaman sonra üniversiteye gidip ders vermeye başladı. Gülümseme ile anılan biriydi. Son yaş gününü bizim evde kutladık. Şimdi kalplerimizde yaşıyor ve onu çok özlüyoruz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Erdal İnönü’yü sadece nezaket, kibarlıkla anmak yerine Türkiye’de sosyal demokrasinin bir timsali olarak ve kararları siyasi tavırla değil bilime, ortak akla göre ve insanları kandırmadan da siyaset yapılacağını göstermesi açısından her zaman hatırlıyoruz. Bir siyasetçi olarak Erdal İnönü’nün benim için apayrı bir yeri var. Çünkü Erdal İnönü, genel başkanlarımız içinde sıklıkla aklıma gelenlerden. O zekayı, o erdemi, bilim insanı olmanın erdemini siyasete nasıl yansıttığını ve daha bir çok sorunla karşılaştığımda 'bu işin içinden nasıl çıkacağım? diye düşündüğümde aklıma hep Erdal İnönü gelir." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kuran okundu, dualar edildi.

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