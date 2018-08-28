Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Süreci Başlıyor

Savcılık, temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, Kuyumcu’nun hakkındaki suçlamaları kabul edip, iddia makamıyla da anlaşıp temyize gitme hakkından da feragat ettiği gerekçesiyle, dava dosyasının temyiz mahkemesine getirilemeyeceğini savunmuştu.

Kuyumcu, suçsuz olduğunu söyleyerek geçtiğimiz aylarda mahkemenin verdiği hapis cezası kararının bozulması için bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Kuyumcu ile ilgili temyiz süreci 1 Kasım’da New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde yapılacak duruşmayla başlayacak.

Geçtiğimiz yıl New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla yargılandıktan sonra 48 ay hapis ve 3 yıl kontrollü serbestlik cezasına çarptırılan Türk sanatçı Erdal Kuyumcu ile ilgili karar bir üst mahkemeye taşındı.

Kuyumcu ile ilgili temyiz süreci nasıl işleyecek?

1 Kasım’da yapılacak ilk duruşmada yüksek mahkeme, Kuyumcu’nun avukatı John S. Wallenstein’ı dinleyecek. Avukat Wallenstein, üç hakimden oluşan üst mahkemeye kararı temyiz etme gerekçesiyle ilgili hazırladığı ayrıntılı bir raporu da sunacak.

Üst mahkeme Kuyumcu’nun avukatı Wallenstein’ı dinledikten sonra savcılıktan üç ay içerisinde savunma makamının iddialarına cevap vermesini isteyecek. Belirlenen ikinci duruşma gününde yüksek mahkeme savcılığın itirazlarını dinleyecek. Daha sonraki bir kaç ayla sınırlanan bir sürede ise Kuyumcu’nun avukatı Wallenstein savcılığın yaptığı itirazlara karşı cevap verecek.

Belirlenen son duruşma gününde ise Kuyumcu, New York’ta temyiz hakimlerinin karşısına çıkıp savunmasını yapacak. Aynı duruşma günü üst mahkeme temyiz başvurusuyla aldığı kararını Kuyumcu’nun yüzüne okuyacak. Kuyumcu ile ilgili temyiz sürecinin 6 ile 9 ay arasında sonuçlanıp nihai kararın verileceği belirtiliyor.

Üst mahkeme verilen mahkumiyet kararını bozabileceği gibi savcılığın itirazını kabul edip hapis cezasının onaylayabileceği ifade ediliyor. Diğer bir seçenek ise daha önce alt mahkemeye sunulan cezalandırma raporunda istenen 24 ay hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından değerlendirilmesi.