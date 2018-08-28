Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Süreci Başlıyor

Geçtiğimiz yıl New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla yargılandıktan sonra 48 ay hapis ve 3 yıl kontrollü serbestlik cezasına çarptırılan Türk sanatçı Erdal Kuyumcu ile ilgili karar bir üst mahkemeye taşındı.
Kuyumcu ile ilgili temyiz süreci 1 Kasım’da New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde yapılacak duruşmayla başlayacak.
Kuyumcu, suçsuz olduğunu söyleyerek geçtiğimiz aylarda mahkemenin verdiği hapis cezası kararının bozulması için bir üst mahkemeye başvurmuştu.
Savcılık, temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, Kuyumcu’nun hakkındaki suçlamaları kabul edip, iddia makamıyla da anlaşıp temyize gitme hakkından da feragat ettiği gerekçesiyle, dava dosyasının temyiz mahkemesine getirilemeyeceğini savunmuştu.
New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, savcılığın Kuyumcu’nun iddia makamıyla anlaşıp temyize gidemeyeceği yönündeki başvurusunu kabul etmemişti.
Kuyumcu’ya temyiz hakkını kullanmasının yolunu açan kararda, suçu kabullenme ve yargılanma sürecinde hatalar yapıldığı iddialarının değerlendirilmesi bakımından savcılığın itirazının kabul edilemeyeceği belirtilmişti.
Kuyumcu ile ilgili temyiz süreci nasıl işleyecek?
1 Kasım’da yapılacak ilk duruşmada yüksek mahkeme, Kuyumcu’nun avukatı John S. Wallenstein’ı dinleyecek. Avukat Wallenstein, üç hakimden oluşan üst mahkemeye kararı temyiz etme gerekçesiyle ilgili hazırladığı ayrıntılı bir raporu da sunacak.
Üst mahkeme Kuyumcu’nun avukatı Wallenstein’ı dinledikten sonra savcılıktan üç ay içerisinde savunma makamının iddialarına cevap vermesini isteyecek. Belirlenen ikinci duruşma gününde yüksek mahkeme savcılığın itirazlarını dinleyecek. Daha sonraki bir kaç ayla sınırlanan bir sürede ise Kuyumcu’nun avukatı Wallenstein savcılığın yaptığı itirazlara karşı cevap verecek.
Belirlenen son duruşma gününde ise Kuyumcu, New York’ta temyiz hakimlerinin karşısına çıkıp savunmasını yapacak. Aynı duruşma günü üst mahkeme temyiz başvurusuyla aldığı kararını Kuyumcu’nun yüzüne okuyacak. Kuyumcu ile ilgili temyiz sürecinin 6 ile 9 ay arasında sonuçlanıp nihai kararın verileceği belirtiliyor.
Üst mahkeme verilen mahkumiyet kararını bozabileceği gibi savcılığın itirazını kabul edip hapis cezasının onaylayabileceği ifade ediliyor. Diğer bir seçenek ise daha önce alt mahkemeye sunulan cezalandırma raporunda istenen 24 ay hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından değerlendirilmesi.
Kuyumcu nasıl serbest kalır?
Eğer üst mahkeme suçsuzluğunu karar verirse Kuyumcu derhal tahliye edilecek. Üst mahkeme bir alt mahkemenin kararında hata tespit edip Kuyumcu’nun kısmen suçlu olduğuna karar verirse bu kez yeni bir hapis cezası belirlenecek.
Üst mahkemenin böyle bir karar almasında ise daha önce alt mahkemeye sunulan raportörlerin sunduğu 24 aylık hapis cezası esas alınabilecek. Amerikan ceza infaz yasasına göre Kuyumcu verilen cezanın yüzde seksenini tamamladıktan sonra serbest kalacak. Eğer üst mahkeme bu yönde bir karar alırsa geçtiğimiz Kasım ayından bu yana verilen hapis cezasını çekmek için New Jersey eyaletinin Fort Dix Cezaevi’nde bulunan Kuyumcu önümüzdeki yılın ortalarında tahliye edilecek.
“Kitap yazıyor, resim çekiyor”
Kuyumcu’nun Fort Dix Cezaevi’nde daha çok beyaz yakalı suçluların bulunduğu bölümde bulunduğu kaydedildi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün kardeşinin moralinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Şengün, ”Erdal’ın morali oldukça yüksek. Biz aile olarak onun suçsuzluğuna hep inandık. Temyiz sürecinin sonunda serbest kalacağına inanıyoruz. Aile olarak çok ümitliyiz. Erdal, hapiste kitap yazmaya başladı. Cezaevinde kendi gibi suçsuz olarak hapse girenlerin hikayelerini toparlıyor. Sigarayı bıraktı. Kilo verdi. Yoga yapmaya başladı. Hapishane fotoğrafçılığı yapıyor. Mahkum ve ziyaretçilerinin fotoğraflarını çekiyor. Temyiz sürecinin başlamasıyla morali çok daha iyi oldu” dedi.
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